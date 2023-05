Maltempo | il bilancio si aggrava Meloni | “Il governo c’è Pronto a tutte le misure d’emergenza”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilsi è accanito sull’Emilia Romagna, dove la situazione sidi ora in ora. E si può definire drammatica, continue le evacuazioni e senza sosta i salvataggi da parte di gommoni e canoe a Cesena, tra le città più colpite. Dove le strade si sono trasformati in torrenti travolgendo tutto. Finora ilè di sei morti e due dispersi, ma è destinato adrsi, come ha annunciato il ministro Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa di mezzogiorno dalla sede della Protezione civile. La sesta vittima delsi è registrata nel Cesenate. Un uomo è morto travolto da una frana a Casale di Calisese nella provincia di Forlì Cesena, colpita dal. Due persone che ieri avevano dato l’allarme sono state ritrovate senza vita a Faenza. Le zone di Cesena e ...