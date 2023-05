(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua da questa la notte l'impegno di treHH - 139'#Militare per mettere in salvo le persone rimaste isolate ina lcune località'Emilia Romagna a causa del matempo. ...

...sono in azione e il prato dove si terrà il live appare in cattive condizioni ma percorribile mentre tecnici e maestranze stanno lavorando anche in queste ore per completare il montaggio e...Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delin Emilia Romagna: otto i morti e un disperso. Quattromilaevacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni.Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicotteroin Campania, fine settimana di pioggia e ... 'Il vicepremier costantemente in contatto conamministratori locali', si legge in una nota. Ma ...

Maltempo, gli interventi dell'aeronautica con tre elicotteri Agenzia askanews

Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani annuncia la decisione di non far correre la gara di casa della Ferrari a causa del maltempo e annuncia la nuova data del probabile rinvio ...Per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, è stata emessa una nuova allerta rossa sulle stesse zone interessate dal maltempo nei giorni scorsi ... sia le persone ricoverate che gli operatori, ...