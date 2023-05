Maltempo | Fontana | ' vicinanza a popolazioni e cordoglio per vittime'

... Gianni Canova, CarloOre 19.00 Soirée Musicale "à la Rossini Concerto per voce e ... soprano Binbai Bayier, tenore Ginevra Paniati, pianoforte Informazioni In caso dile ...... a Roma, situata tra ladi Trevi e la Pontificia Università Gregoriana. Questa chiesa è il ...d'acqua protagonisti per la Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione 12 Maggio 2023, ...... poco lontano dalla strada troveremo ladi 'Brignano', posta in un prato al limite del ... In caso di, per un'eventuale conferma, è possibile telefonare Domenica mattina dalle ore 11 ...

**Maltempo: Fontana, 'vicinanza a popolazioni colpite'** Il Dubbio

Il maltempo non dà tregua ai cittadini. Sono migliaia le persone evacuate in conseguenza delle strutture allagate e dei fiumi esondati, che hanno rotto gli argini in più punti ...Oggi sulla regione è ancora allerta rossa. Il Comune di Bologna: «State a casa». Paura a Faenza, le persone sui tetti. Il sindaco di Forlì Zattini: «Un ...