Maltempo | fino a quando piove? Ecco quanto dura l' allerta meteo in Emilia-Romagna | Lazio e Toscana

(Di mercoledì 17 maggio 2023)rossa nella regione. Arancione in Marche e. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,, Molise, Puglia, Umbria e Veneto., treni cancellati a Roma,...

Una criticità che non passa, le piogge continuerannoa metà giornata. Il servizio nazionale è ...4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di...Il territorio, a causa del, è interessato da diverse frane e smottamenti che bloccano le ... dove secondo le previsioni le piogge e le temperature basse proseguiranno almenoa giovedì , ...alle ore 21 di oggi permane l'allerta arancione in tutta la Campania ad esclusione delle zone ... Per l'allertaa Maratea, in provincia di Potenza, anche oggi resteranno chiuse le scuole ...

Maltempo in Emilia Romagna: fino a quando dura il Resto del Carlino

Oggi, mercoledì 17 maggio - Al nord: piogge forti su Emilia Romagna fino al primo pomeriggio, poi attenuazione; piogge sparse altrove. Al centro: tante regioni nella morsa del maltempo. Al sud: piogge ...Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì-Cesena in seguito all’andata di maltempo che da ieri sta interessando il centro-Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. Sec ...