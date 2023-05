Maltempo Emilia Romagna | Salvini | “Rinviare Gp Imola”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In agenda nel weekend. "Doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza" Matteoritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di, in agenda nel weekend, vista l’emergenzache sta flagellando l’. Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia, anche alla luce di contatti diretti tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti le istituzioni e le associazioni coinvolte. La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della Formula Uno capiranno e condivideranno questa scelta. Per, in questa fase “è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza”, anche evitando sovraccarichi di traffico ...

IlinRomagna e Marche colpisce anche la circolazione ferroviaria , in particolare la tratta Bologna - Firenze e la linea adriatica, con ripercussioni sui convogli diretti o in partenza ...La Regione: 'Situazione gravissima'e Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla circolazione. Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicottero, allerta arancione a ...inRomagna: la situazione . F1, Ferrari blocca gli aggiornamenti a Imola . Bilancio provvisorio: 5 morti, 5mila evacuati . Previsioni preoccupanti anche per il fine settimana . L'...

Nel Bolognese è anche crollato un ponte. E il maltempo, per ora, non sembra intenzionato a dare tregua. Alluvione in Emilia-Romagna: le vittime Secondo quanto riportato dalla agenzie di stampa, la ...Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Un uomo tratto in salvo da casa allagata a Riccione e portato in spalla da un Vigile del Fuoco · Avatar di Agenzia Vista · Maltempo ...