Maltempo Emilia-Romagna | molti i treni in ritardo o cancellati | ecco come sapere quali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilche in queste ore sta interessando l’e le Marche oltre a creare enormi danni e morti sta creando anche notevoli ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Attualmente lungo la linea Adriatica sono confermate diverse interruzioni, con conseguente cancellazione die ritardi. Alta Velocità: 17 iSono 17 iin giornata al momento, trae Marche. La circolazione, informatalia, rimane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e ora anche tra Bologna e Sasso Marconi. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e ...

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione- Romagna, Stefano Bonaccini, per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio per le vittime dell'alluvione. Il Capo dello Stato segue la situazione e si tiene in contatto con le autorita' locali ...La Regione: 'Situazione gravissima' Emergenza, la storia del fiume Misa ci insegna: ripristinare subito Italia Sicurae Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla ...

ROMA – “Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Come sempre presenti in qualsiasi emergenz ...L'organizzazione ha deciso di non correre per non mettere sotto pressione la regione colpita dalle piogge torrenziali. Dubbi sullo spostamento del GP ad un'altra data ...