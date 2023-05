Maltempo Emilia Romagna | Marche | Toscana | treni cancellati | news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – Il fortee gli allagamenti che continuano a interessare tutta l’area frastanno causando la riduzione delle corse e rallentamenti aialta velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna. La circolazione resta sospesa inoltre sulle linee Bologna – Rimini, Bologna – Ravenna , Ferrara – Ravenna – Rimini, Faenza – Ravenna, Faenza – Borgo San Lorenzo e Bologna – Porretta. Per la giornata di oggi è stata prorogata l’allerta rossa in tutta la zona e le attuali condizioni non permettono la prosecuzione del viaggio con altri mezzi. Tutte le strutture di Rfi etalia sono in continuo contatto con le Autorità competenti per adottare le misure necessarie con ...

in- Romagna, 600 vigili del fuoco impegnati nei soccorsiapprofondimentoRomagna, Postiglione a Sky TG24: emergenza non finita Treni cancellati Ecco, in ogni caso, gli elenchi diffusi dalla società delle Fs per quel che riguarda le ...in- Romagna, la diretta dalle province di Ravenna e Forlì - Cesena Che cosa è successo Dopo la lunga fase siccitosa che ha reso terreni e territori assolutamente impermeabili all'...

Diretta maltempo, Emilia Romagna in ginocchio. Due morti e dispersi, Faenza ancora sott'acqua. Nuove esondazioni ... il Resto del Carlino

Il maltempo non allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l'Emilia-Romagna. Drammatico il bilancio con 3 vittime (un uomo è stato trovato morto a Cesenatico, sul litorale di ...Il maltempo continua a imperversare in Emilia Romagna: 3 morti tra Forlì, Cesena e Cesenatico, almeno 4 i dispersi. Autostrade sconsiglia di spostarsi.