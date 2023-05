Maltempo Emilia Romagna | la mappa degli allagamenti | i comuni interessati e i fiumi esondati

"A pochi giorni dall'anniversario della prima scossa di terremoto del 2012, non esito a dire che siamo di fronte ad un altro terremoto" per la portata dei danni delche sta colpendo l'- Romagna. A dirlo è il governatore della regione, Stefano Bonaccini , durante la conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale con il ministro dell'...Sono stati impiegati inRomagna anche mezzi e personale della Guardia costiera che, per l'emergenzain corso nella regione, ha messo a disposizione del Dipartimento della Protezione civile cinque battelli ...Ilnon dà tregua all'Romagna e anche la viabilità stradale risente di questa situazione di assoluta emergenza. Autostrade per l'Italia ha infatti reso noto che alcuni tratti dellA14 sono ...

GP Imola cancellato - Come vi abbiamo scritto nel corso della giornata, il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2023 è stato cancellato per via delle devastanti conseguenze del forte ma ...PESARO - Emergenza totale. A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna e tutta l'area della costa Adriatica, la circolazione ...