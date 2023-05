Maltempo Emilia Romagna | il meteorologo | “Ecco cosa ha causato alluvione”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Edoardo Ferrara di 3bmeteo: "Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio" Ondata dieccezionale sue Marche. “Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio – spiega ildi 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che prosegue – nato sulle coste del Nord Africa, il ciclone ha poi risalito la nostra Penisola da Sud ad iniziare dalla Sicilia, dove peraltro lunedì scorso ha generato intensi nubifragi con allagamenti. Il notevole potenziale di questo ciclone si era di fatto già espresso sull’Isola: nel Palermitano infatti erano caduti fino a 100mm di pioggia, ovvero quattro volte la media dell’intero mese di maggio. Nel corso di martedì il vortice ha ...

Il Gp di Imola e dell'Romagna , sesta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica 21 maggio sul circuito ...programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dalEcco una selezione di immagini dalle aree dove è in atto l'emergenza EmergenzainRomagna, con piogge incessanti, allagamenti, esondazioni di fiumi e frane. Alcuni utenti hanno ...Allerta rossa della Protezione civile anche per domani È di almeno quattro dispersi e sei morti il bilancio dell' eccezionale ondata diche nelle ultime ore sta flagellando l'Romagna ...

Niente Gp a Imola. Il gran premio di Emilia-Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La decisione è arrivata dopo il vertice ...