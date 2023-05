Maltempo Emilia Romagna | il meteorologo | “Ecco cosa ha causato alluvione”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – Ondata dieccezionale sue Marche. “Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio – spiega ildi 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che prosegue – nato sulle coste del Nord Africa, il ciclone ha poi risalito la nostra Penisola da Sud ad iniziare dalla Sicilia, dove peraltro lunedì scorso ha generato intensi nubifragi con allagamenti. Il notevole potenziale di questo ciclone si era di fatto già espresso sull’Isola: nel Palermitano infatti erano caduti fino a 100mm di pioggia, ovvero quattro volte la media dell’intero mese di maggio. Nel corso di martedì il vortice ha interessato in modo più diretto anche il Centro-Nord Italia, ma proprioorientale esi ...

Cesena, 17 maggio 2023 Le immagini dei soccorsi coi gommoni in strada a Cesena dopo l'esondazione del fiume Savio, a causa della forte ondata diche ha colpito la zona. Vigili del FuocoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha sottolineato intervenendo a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sulinRomagna, in videoconferenza da Anchorage, ...Il Gp di Imola e dell'Romagna , sesta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica 21 maggio sul circuito ...programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal

Toscana e Marche sono alle prese, come altre regioni, con il tremendo maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Allagamenti e frane nelle ultime ore.In queste ore di emergenza maltempo, tuttavia, sono tante le realtà territoriali impegnate nel raccontare ed aggiornare i propri ascoltatori su quanto sta accadendo in Emilia-Romagna. Uno degli esempi ...