Maltempo Emilia Romagna | i sopravvissuti | due bambine recuperate con l' elicottero | uomo aggrappato a un rampo per 11 ore per salvare i cani

Drammain- Romagna. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al governatore, Stefano Bonaccini, per esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dall'......- Prosegue senza sosta l'impegno del personale e dei mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) per fronteggiare la nuova forte ondata diche dalla scorsa notte sta interessando la regione- ...AGI/Vista - Il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha sorvolato, con i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i territori flagellati dall'ondata di

Nella notte più buia, in una Forlì per metà rimasta senza corrente elettrica, in sottofondo si è udito il ronzio degli elicotteri. Una triste colonna sonora che però ha anche consentito di salvare ...Si aggrava il bilancio delle persone morte in seguito al maltempo in Emilia Romagna. Sono nove le persone decedute.