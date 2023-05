Maltempo Emilia Romagna | i messaggi di vicinanza di Leclerc e Verstappen

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Charles, con una storia su Instagram, ha lanciato una raccolta fondi per la città di Faenza, nel Ravennate, dove molte case sono state invase dall’acqua. “Forza e coraggio ragazzi” scrive il pilota della Ferrari, accompagnando ilo di incoraggiamento con tre cuori e la bandiera italiana. “Supporto la decisione presa dalla F1 e dalle autorita’ locali di cancellare il Gran Premio a Imola”. Lo scrive sul suo profilo Instagram Max, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023 di F1. (leggi qui) “I nostri pensieri sono tutti con le persone colpite da pesanti precipitazioni e dall’alluvione, in tutta l’. Il nostro auspicio è che abbiate la forza necessaria per la vostra sicurezza in questo difficile momento”. ...

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni....un decreto legge per l'- Romagna è possibile" e "ci sarà un coordinamento dei ministri interessati già nel pomeriggio per cominciare a fare il punto" sule sulle alluvioni in- ...... anche importanti, tra Reggioe Rimini. Salgono a 8 i morti : 7 in provincia di Forlì - ... Questa la situazione sull'ondata diche si sta abbattendo da ieri in regione e che ha fatto ...

L'emergenza maltempo in Emilia-Romagna si aggrava di ora in ora. Secondo il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sarebbero addirittura 24 i comuni colpiti a causa dell' ...L'Ente ha approvato un provvedimento per assicurare interventi assistenziali in favore dei pensionati residenti e degli iscritti – o loro superstiti - residenti o con attività lavorativa nei territori ...