Maltempo Emilia-Romagna | Calderone | Ragioniamo su ammortizzatori sociali per operai agricoli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2023 "Guarderemo alle esigenze del lavoro in agricoltura.sugliper le categorie di lavoratori come glia tempo determinato nel comparto agricolo". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche, Marina, nel corso della conferenza stampa sulin, a seguito del vertice nella sede operativa della Protezione civile. Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il governo si muove per aiutare l'- Romagna, messa in ginocchio dal. 'La proposta che porterò al Consiglio dei ministri è di una ulteriore risorsa a disposizione dell'Romagna di 20 milioni di euro, una somma che ...Che non sia semplicelo si capisce guardando la mappa dei danni per pioggia e siccità che ... superate dopo le recenti alluvioni del 3 maggio e di questi giorni dall'- Romagna che già ...'Giustissimo annullare il Gp dell'Romagna, in programma a Imola nel fine settimana. Una decisione sacrosanta presa a fronte di una situazione drammatica che comporta ben altre priorità, a cominciare dal soccorrere la ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...(Adnkronos) – Il Consigli dei ministri si riunirà martedì prossimo sull’emergenza maltempo che ha investito il centro-nord, in particolare l’Emilia-Romagna, causando 8 morti e migliaia di sfollati. Il ...