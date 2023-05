Maltempo Emilia-Romagna | Bonaccini | “La priorità è mettere in sicurezza le persone”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) BOLOGNA – “Adesso dobbiamoinle”. Poi ci sarà tempo per la ricostruzione. E per questo “il governo ci dovrà stare vicino, abbiamo bisogno di tante risorse, ma noi cimo tutta la forza dell’e della sua gente”. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano, durante una conferenza stampa in Protezione civile a Bologna con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. “Ho ringraziato il governo – ha detto– Questa mattina dal Giappone si è collegata la presidente Meloni, il ministro Musumeci, ho sentito il ministro Salvini, sono venuti qui il ministro Piantedosi con il ...