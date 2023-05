Maltempo Emilia Romagna | Bonaccini | “Infrastrutture spazzate via”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – “Siamo in presenza di un altro terremoto, non ho imbarazzi a dirlo. Eventi catastrofici probabilmente mai registrati”. Così il presidente della Regione, Stefano, nella conferenza stampa convocata nella sede dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile a Bologna sull’emergenza, facendo riferimento al sisma che devastò la regione. Il governatore parla di “quasivia” e di una quarantina di comuni alluvionati. “Stanotte abbiamo avuto contatti con il presidente della Repubblica, in collegamento dal Giappone Meloni, collegato da Roma Musumeci, Mantovano, Salvini, Lollobrigida, ha chiamato ora Bernini”, ha detto, ringraziando il ministro dell’Interno Matteo ...

La Regione: 'Situazione gravissima' Emergenza, la storia del fiume Misa ci insegna: ripristinare subito Italia Sicurae Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla ...Continua l'emergenzain- Romagna. A causa delle incessanti piogge, anche nel capoluogo emiliano, Bologna, si sta verificando un innalzamento del livello del torrente Savena, tale da prefigurare ...Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni.

I quattro hanno fatto il punto sugli interventi in corso, condiviso la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e nella gestione dell’emergenza: la ...ROMA – “Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Come sempre presenti in qualsiasi emergenz ...