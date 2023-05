Maltempo Emilia Romagna | avviso USR su rinvio prove concorsi ordinario e straordinario

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Stante l’attuale emergenzache sta caratterizzando la regione, leorali già programmate in alcune città, di cui alle procedure concorsuali in epigrafe, potranno essere rinviate per causa di forza maggiore". L'articolo .

Ferrara, confermato il concerto di Bruce Springsteen nonostante il'Partiamo dal fatto che sono 15 giorni che in- Romagna piove, in particolar modo a Ferrara. La statistica degli ultimi 30 anni ha visto a Ferrara 55mm di pioggia nel mese di maggio, ...Bonaccini: "- Romagna è ferita ma si rialzerà". F1 annulla il Gp di ImolaNel prossimi Consiglio dei ministri sarà varato un provvedimento per aiutare le popolazioni dell'Romagna colpite dalcon cui ''verranno sospesi i termini di versamenti e adempimenti, tanto per le persone fisiche quanto per strutture più articolate (società di capitali e di persone)...

Il ministro per la Protezione civile: "In tutta Italia carenza di manutenzione delle aste fluviali". “C’è in tutta Italia una carenza di manutenzione delle aste fluviali. Anche l’approccio ingegnerist ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Nel prossimi Consiglio dei ministri sarà varato un provvedimento per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo con cui ''verranno sospesi i termini di ...