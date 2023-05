Maltempo Emilia Romagna | 6 morti Almeno 5mila evacuati | crollato ponte

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – Sono sei le vittime delin. In tarda mattinata sono stati ritrovati, dai sommozzatori dei carabinieri, i due corpi senza vita di un uomo e una donna, in via Padulli nel quartiere Cava a Forlì. Come fa sapere la prefettura le due vittime erano tra i dispersi segnalati nelle scorse ore. Un uomo di circa 70 anni è stato recuperato stamattina presto senza vita dai vigili del fuoco a Ronta di Cesena, in via Masiera. La moglie risulta ancora dispersa. Già nella notte si era registrata a Forlì un’altra vittima del(). Durante le operazioni di salvataggio di una famiglia, in via Firenze nel quartiere Romiti, colpito dall’esondazione del fiume Montone i carabinieri del Comando provinciale di Forli-Cesena hanno salvato una donna che chiedeva aiuto dal balcone dell’abitazione. I ...