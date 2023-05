Maltempo Emilia-Romagna | 4 dispersi tra Forlì e Cesena Il comune di Bologna | «Non uscite di casa»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia diin seguito all’andata diche da ieri sta interessando il centro-Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, una persona sarebbe dispersa ae tre a. Da ieri sera si sono registrate due vittime: un uomo è morto ae un altro a Ronda di. Intanto ildie della Città Metropolitana fa sapere che la «viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Invitiamo la popolazione ad effettuare solo spostamenti realmente urgenti». I vigili del fuoco al lavoro per l’emergenza sono in totale 600. Maggiormente colpite le province di Ravenna, ...

DIRETTA -in- Romagna, un'altra notte da incuboL'accostamento tra la tragedia in corso che stanno vivendo i cittadini inRomagna , fragellata dalcome le Marche e la Toscana , e la partita di calcio tra Milan e Inter non è andata ......da questa mattina nei territori di Forlì - Cesena colpiti dall'eccezionale ondata di. Il ... Le squadre regionali affiancheranno quelle già operanti nelle zone alluvionate dell'Romagna in ...

(Agenzia Vista) Cesena, 16 maggio 2023 "Chi vive vicino ai fiumi o a corsi d'acqua non si avvicini e abbandoni scantinati e piani terra ove possibile. Prima di tutto dobbiamo proteggere le nostre vit ...(Agenzia Vista) Forlì, 16 maggio 2023 "Pensiamo alla salute nostra e dei nostri cari. Non ci spostiamo per nessun motivo. Purtroppo è una situazione che non riusciamo più a contenere e monitorare. Qu ...