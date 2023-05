Maltempo e treni cancellati | ecco la situazione e dove trovare gli aggiornamenti

...evacuate tra cancellazioni e ritardi e' interrotta in molti tratti la circolazione dei. ... Ma l'incubocon esondazioni e mareggiate resta anche in gran parte del centro italia: Allerta ...Il fortee gli allagamenti che continuano a interessare tutta l'area fra Emilia - Romagna, Marche e Toscana stanno causando la riduzione delle corse e rallentamenti aialta velocità, Intercity e ...Caossull'Adriatica a causa delche sta colpendo in questi giorni l' Emilia Romagna . Si registrano rallentamenti e cancellazioni anche in altre tratte del centro Italia. Criticità anche ...

ALTO MUGELLO - I trattori degli agricoltori impegnati negli interventi per liberare le strade dai detriti delle frane e smottamenti nell’Alto Mugello dove il maltempo sta causando gravi e pesanti disa ...Ci sono tre morti e tre dispersi nell'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna con l'esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Le vittime sono un anziano di Forlì, un 70enne di Ronta d ...