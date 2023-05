Maltempo | due anziani sul tetto | salvati con l' elicottero

Un soccorso drammatico e spettacolare per salvareanziani che si erano rifugiati sul tetto di una casa a Faenza. L'elicottero Nemo 12 della Guardia Costiera li ha recuperati calando dall'alto il verricello. Per tutta la notte, il personale della ...A causa del, in particolare per le intense precipitazioni, a Grottazzolina, provincia di Fermo, i ... A Rustici di Amandolaquerce di circa un metro di diametro sono cadute in strada, ...... i Carabinieri hanno recuperato in mattinatacorpi, un uomo e una donna, in una abitazione in ... un morto Un uomo è morto, travolto da un costone franato da una collina allentata dal, nel ...

Maltempo in Emilia-Romagna, due morti e quattro dispersi. Meloni: "Pronti a fare subito un Consiglio dei ministri ... Agenzia ANSA

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna ... i Carabinieri hanno recuperato in mattinata due corpi, un uomo e una donna, in una abitazione in via Padulli, nel quartiere Cava, ...Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, cede parte di collina nel Fermano. Treni cancellati, caos in A14 nel Pesarese ...