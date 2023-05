Maltempo | Domenicali | ' correre sarebbe stata una forzatura'

E' vero; la pista sarebbe stata percorribile ma il contesto è molto più ampio", conclude, originario della zona, che è giunto ieri in Emilia Romagna per il Gran Premio. . . 17 maggio 2023La priorità va necessariamente al territorio, gravemente colpito dalche, a distanza di due settimane, è tornato a causare gravi danni in molte zone dell'Emilia Romagna. Stefanoparla da a.d. della Formula 1 e parla da imolese, nel raccontare una ...Stefano, presidente e amministratore delegato della Formula Uno, commenta così a Sky Sport la decisione di cancellare il Gran Premio di Imola vista l'emergenza. 'Abbiamo fatto la cosa ...

9 morti accertati, oltre 30 comuni allagati. Marteì 23 Cdm sull'emergenza. Confagricoltura, danni per oltre 1,5 mld. Annullato GP F1 Imola; sindaco, sforzi su emergenza ..."Con le istituzioni ci siamo visti e siamo stati subito tutti d'accordo, anche con le squadre, i piloti, la federazione. E' troppo grande quello che questa terra sta vivendo. (ANSA) ...