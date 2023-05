Previsioni meteo Roma e nel Lazio: freddo e gelo nei prossimi giorni,le temperaturea Roma: quando arriva al tregua Ad ogni modo, un vero e proprio ciclone, violento e persistente, con venti decisamente di tempesta e nubifragi, sta letteralmente ...TG Veneto News. Emergenza. Campi e strade allagate in Polesine: 300 gli interventi dei vigili del fuoco. Bufera di neve in Marmolada.le temperature. Scontro in tangenziale a Portogruaro: morto un ragazzo di ...... "Rincari -i consumi - vendite in picchiata" (57mi37sec) Fabio Brinati (Fratelli d'Italia)... "in Appennino" (1h07min41sec) Stefano Cavedagna (Fratelli d'Italia): "Riqualificazione ex ...

Maltempo: crollano una casa e un ponte nel Bolognese Today.it

"Bisogna rimodulare le nostre strutture ed infrastrutture adeguandole ai fenomeni metereologici che diventano sempre più estremi" ...Maltempo Emilia Romagna. La regione finisce ancora una volta ... piano terra del pronto soccorso dell'ospedale cittadino è rimasto completamente allagato. Crolla il ponte della Motta, allarme a ...