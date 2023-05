Maltempo | crolla una casa a Bologna | travolta da una frana un masso e detriti | tre persone estratte vive

una casa a Bologna: travolta da una frana (un masso e detriti), tre persone estratte vive Donna trovata morta sulla spiaggia di Cesenatico, le indagini: 'Non sappiamo se sia affogata ...... famiglie con bambini soccorse da Esercito e vigili dl fuoco Donna trovata morta sulla spiaggia di Cesenatico, le indagini: 'Non sappiamo se sia affogata nell'alluvione'una casa ...FERRARA Ilmette a rischio il concerto di Bruce Springsteen . ALLERTA METEO IN ALTRE 16 REGIONI ...

Maltempo in Emilia-Romagna, crolla una casa a Livergnano. Cede il ... Open

Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì-Cesena in seguito all’andata di maltempo che da ieri sta interessando il centro-Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. Una ...Maltempo, De Pascale, sindaco di Ravenna, a 24 Mattino su Radio 24: Quadro tragico, danni indescrivibili. La giornata più brutta della storia della provincia "Un quadro tragico, è stata la giornata e ...