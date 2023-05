...ai territori travolti dal. A fare il punto in un vertice i cinque ministri interessati: Musumeci (Protezione civile),Nordio (Giustizia), Calderone(Lavoro),Lollobrigida(Agricoltura) e...Un iter rapido alle Camere per gli aiuti del governo alle aree colpite dalin Emilia Romagna. Lo ha assicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaprendendo la parola alla conferenza stampa della Protezione civile sui danni causati dal...Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaprendendo la parola alla conferenza stampa della Protezione civile sui danni causati dalin Emilia Romagna .

Maltempo, Ciriani: confido iter rapido Camere per aiuti Governo Agenzia askanews

Milano, 17 mag. (askanews) - Un iter rapido alle Camere per gli aiuti del governo alle aree colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Lo ha assicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca ...Lo dichiara il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in una conferenza stampa al termine del vertice convocato oggi pomeriggio presso il dipartimento della Protezione Civile a Roma per ...