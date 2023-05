Maltempo | Antoniozzi Fdi | ' Bonaccini uomo di Stato | altra pasta rispetto a Schlein'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il presidente Stefanoha dimostrato in queste ore drammatiche di essere undi, come del resto avevamo sempre detto". Lo afferma l'on Alfredovice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Tutta un'- dicealla governance del suo partito. I riformisti fanno sempre la differenza - conclude- perché sanno distinguere e soprattutto non amano la demagogia, cosa cheha confermato anche stavolta".