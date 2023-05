Maltempo | annullato il Gp di Imola | la decisione della Formula 1 ' per sicurezza e rispetto'

, uomo muore travolto da una frana in collina a Cesena: si trovava in giardino, ragazzina salvata con il gommone a Faenza: dopo la paura riabbraccia i genitori...Il Gran Premio di Formula 1 previsto nel weekend a Imolaper il: è la decisione che la F1 sta per ufficializzare, a quanto si apprende, dopo una riunione per valutare la situazione dell'autodromo e della zona. Poco prima il vicepremier e ...ROMA - Cancellato il Gran Premio di Formula 1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è statoper via delche ha colpito Marche ed Emilia Romagna in queste ore. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani : "E' stato deciso l'annullamento del gp di ...

F1 Imola, annullato il GP a causa del maltempo: "Decisione giusta per le comunità colpite" La Gazzetta dello Sport

Weekend bagnato Imola è sempre più preda del maltempo. Che la situazione in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma questo fine settimana sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, non fosse ...L’intervista di Fanpage.it a Mauro Rossi, ricercatore Cnr-Irpi, sull’ondata di maltempo in corso in Emilia Romagna: “Caduti 200 mm ...