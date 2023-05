Maltempo | almeno 9 morti Leo | sospenderemo gli adempimenti tributari nei comuni colpiti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti. Preoccupa anche la situazione nelle Marche e sull’appennino Tosco-emiliano. Allerta rossa della Protezione civile anche per domani

Esondati 14 fiumi. Bonaccini: "Questo per noi è un nuovo terremoto".otto persone sono morte a causa dell'ondata diche sta travolgendo l'Emilia - Romagna. Nello specifico, tre decessi sono stati registrati a Forlì, in Via Firenze e nel quartiere Cava, ...che dovrebbe caratterizzare anche la prossima settimana,fino alla breve tregua che è prevista per la giornata di giovedì, quando il ciclone tunisino che metterà a dura prova l'Italia ...Ponti e livelli dei corsi d'acqua - Si segnala infine che dalla tarda mattina di oggi " e finoalle 6 di domani mattina, giovedì " i Comuni di Casalgrande e Sassuolo hanno chiuso a scopo ...

Maltempo, oggi allerta meteo rossa in Emilia Romagna, arancione in Toscana. DIRETTA Sky Tg24

BOLOGNA – Il maltempo non allenta la morsa ... Migliaia di sfollati. Ansa Almeno diecimila le persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini, ...