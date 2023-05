Maltempo | almeno 4 dispersi in provincia Forli - Cesena

(Di mercoledì 17 maggio 2023)4 persone risultano disperse nelladi Forlì -in seguito all'andata diche da ieri sta interessando il centro - Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. ...

4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di maltempo che da ieri sta interessando il centro - Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco.

Potente ciclone sull'Italia, forte maltempo almeno per 7 giorni Agenzia ANSA

La protezione civile: "Area interessata enorme, anche frane". Evacuate almeno 900 persone. L'appello: 'Portarsi ai piani alti'. A Riccione il pronto soccorso è stato allagato. Stop ai treni tra Forlì, ...