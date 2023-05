Maltempo | allerta rossa in Emilia Romagna | 1000 evacuati | un disperso a Forlì

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non si placa l’ondata disull’Italia.sulle regioni del centro, in particolare sull’, già colpita dall’alluvione a inizio mese. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Centinaia di persone evacuate, stop ai treni

Bonaccini rivendica poi le decisioni dei giorni scorsi, prese proprio in vista dell'meteo, di chiudere le scuole e limitare gli spostamenti. Misure che non sono bastate per evitare i gravi ...Sono dieci i fiumi dell'Emilia - Romagna che hanno superato la soglia di3 ed a Cesena il ... Finora sono state evacuate per ilnovecento persone nella regione, più della metà di queste ...Emilia - Romagna in ginocchio. L'ondata diche ha investito il centro Italia sta provocando disagi e allagamenti nella regione e nelle ... "Avevamo decretato l'meteo ma la quantità d'...

Maltempo, un disperso nell'inondazione a Forlì | In Emilia-Romagna treni fermi e oltre mille evacuati | Evacuazioni nel Ravennate e città allagate TGCOM

Questa tratta – comunicato da Ferrovie dello Stato – resterà sospesa anche domani a seguito dell’allerta rossa emanata dalla Protezione civile. “Servizi sostitutivi con autobus saranno effettuati ...L'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna ha colpito anche Faenza: sono esondati i fiumi Marzeno e Lamone, allagato il centro città ...