Maltempo a Forlì | l' emergenza continua | famiglie con bambini soccorse da Esercito e vigili dl fuoco

- - > ANSA . Ilnon allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l'Emilia - Romagna.martedì era stato dato per disperso è stato poi trovato nella notte morto a,..., l'emergenza continua in tutta la Romagna , nelle Marche e in Toscana : famiglie con bambini vengono soccorse da Esercito e vigili dl fuoco a. Sono 600 i bigili del fuoco, ..., oltre 1.000 evacuati. Un disperso a. "Mettetevi in salvo, salite sui tetti"

Maltempo, in Emilia Romagna almeno 3 vittime: un uomo a Forlì e due nel Cesenate. DIRETTA Sky Tg24