Maltempo | 9 morti e 10 mila sfollati in Emilia Romagna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Salgono a 9 le vittime accertate finora inper il: sette in provincia di Forlì, una nel Ravennate, una a San Lazzaro, in provincia di Bologna. Oltre 10le persone evacuate. “Una stima destinata a crescere”, ha detto Irene Priolo, vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione civile. In tutta la regione è bloccato il traffico ferroviario regionale, mentre continua a funzionare il traffico sulle tratte Av e nazionali. Oltre 600 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso in, e 200 nelle Marche. Al lavoro anche gli alpini. Allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica anche per la giornata di domani in, gialla per criticità costiera. Nelle ...

Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua ha invaso diverse aree della Romagna. Il 23 maggio ci sarà il Consiglio dei ministri, Musumeci: '20 ulteriori milioni di euro per l'...Martedì prossimo, alle ore 11, è in programma una riunione del Consiglio dei ministri sull'emergenza. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Giappone per partecipare ai lavori del ...Martedì prossimo il Consiglio dei ministri si riunirà per affrontare i temi dell'emergenza. La premier Giorgia Meloni ha assicurato la massima disponibilità ad aiutare le zone colpite. Lo ...

È drammatico il bilancio per l'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna: le vittime sono almeno nove. Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei cor ...Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti Comuni. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì ...