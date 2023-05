(Di mercoledì 17 maggio 2023) La fine dell'avventura europea nel doppio derby contro l'Inter, dolorosa anche per come è maturata, ha aperto con qualche settimana d'anticipo il confronto interno alsulla stagione post euforia scudetto. Manca un tassello essenziale alla comprensione di quale debba essere il bilancio, visto che la qualificazione o meno alla prossima Champions League segna il confine tra sufficienza e fallimento, con eventuali ripercussioni anche su budget e strategia future. Le parole di Paoloa caldo, però, non possono passare inosservate perché puntano il dito sul cuore del dibattito che il mondosi trascina da un paio di anni. La vittoria del maggio scorso ha coperto tutto, salvo poi scoprire le crepe nel momento del rinnovo tormentato dell'area tecnica. Ora bisogna fare i conti con le delusioni di questa stagione e il ...

Poi sparisce tra le maglie dell'altra squadra di Milano (76' Origi 5: adesso si può cominciare ilal mercato die Massara…) RAFAEL LEAO 4 Va via una sola volta. Al minuto ...'Dall'analisi di tutto ilproduttivo e delle diverse fasi di preparazione della pietanza ... Il comunicato del Comune a guida centrosinistra (il sindaco Danielaè del Pd), lascia spazio ......ha finito per danneggiare prima lui che, anche se ora si inizia da parte non solo dei tifosi ma anche della stampa specializzata, a mio avviso, in maniera impropria, a istituire un...

Maldini e il processo al Milan Panorama

Al termine della partita, Lautaro Martinez e Paolo Maldini hanno così commentato l'esito del doppio derby milanese di Champions League.Le parole del dirigente del Milan Paolo Maldini sulla Juve al termine del match di Champions League contro l'Inter ...