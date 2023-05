Madonna di Trevignano | l’ex fedele di Gisella | ”Ero pronto a donare 450mila euro”

(Di mercoledì 17 maggio 2023)credente pentito e seguace di Maria Giuseppa Scarpulla (nome in codiceCardia) Luigi Avella, è tornato nuovamente sull’argomento, per parlare della veggente, aggiungendo altri particolari alla rocambolesca storia delle visioni mariane e dei soldi che le contraddistinguevano, in quello strano mix baroccheggiante di sacro e profano.diCardia non si presenta al processo per bancarotta al Tribunale di Civitavecchiadiche stava per450.000Proprio durane la puntata de Le Iene, Luigi Avella ha dichiarato che “Cardia ha poteri soprannaturali, che però provengono dal demonio. È la messaggera del diavolo”. Ricordiamo, inoltre, ...

commenta Per la prima volta ospiti in diretta a ' Pomeriggio Cinque ', Gisella Cardia e il marito Gianni parlano del caso delladi. La 'veggente', che sostiene di vedere e parlare con la Vergine ogni giorno 3 del mese, prova a fare chiarezza e risponde alle insinuazioni di chi l'accusa di sostenere il falso ...VITERBO - L'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano, in relazione alle vicende relative al terreno utilizzato per i raduni dell'Associazione LadiRomano, informa che, in data odierna, alla presenza congiunta dei Guardiaparco e della Polizia locale del Comune diRomano, in seguito alla autorizzazione da parte del ...'L'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano , in relazione alle vicende relative al terreno utilizzato per i raduni dell' Associazione LadiRomano , informa che, in data odierna, alla presenza congiunta dei Guardiaparco e della Polizia locale del Comune diRomano , in seguito alla autorizzazione da ...

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: "Mai sostenuto di essere incinta grazie allo Spirito Santo" TGCOM

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) - «Noi non abbiamo mai chiesto un euro a nessuno perché le preghiere sono gratuite» Sono le parole di Gisella ...Dalla festa del patrono San Bernardino Da Siena alla tradizionale processione della Madonna sul Lago di Ferragosto passando per gli eventi culturali e di spettacolo. Trevignano Romano è una meta molto ...