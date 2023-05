Maddaloni | festa ‘Tu Donna 2023’ il 18 maggio con “Maria nelle nostre Famiglie”

20:51:22. Un trionfo annunciato quello di Andrea De Filippo, ma non per questo scontato. Il primo ... ancora a scrutinio in corso, visti i dati schiaccianti, è subito esplosa la. " Sono ...E' stata comunque unadi sport, che fa onore alla pallacanestro cittadina. Grande la ... 12 - 11, 12 - 26 (24 - 37), 12 - 24 (36 - 71), 14 - 21 Gold & Gold Messina :n.e., Obitsoe 3, ...... come via Roma, dove sono stati esplosi dei petadi pericolosi: da Santa Maria Capua Vetere a Mondragone, da Aversa a Trentola Ducenta, fino ae nella Valle di Suessola, è un continuo ...

SPECIALE ELEZIONI MADDALONI Vittoria bulgara per De Filippo. Tutti i voti e i consiglieri eletti CasertaNews

MADDALONI (Caserta) – Proseguono gli appuntamenti con la ventunesima edizione del Ciclo “Tu Donna” dei Grandi Eventi realizzato dall’Associazione ONLUS Culturale Musicale “Aniello Barchetta” diretta d ...Esultano anche Sferragatta e Forza Italia. Magliocca avvisa: "Prospettiva problematica per conflitti interni" Una vittoria bulgara nelle percentuali. Sopra la soglia del 70% per il sindaco Andrea De F ...