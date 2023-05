Macron prospetta la pace con Meloni | Sui migranti dobbiamo aiutare l' Italia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il messaggio distensivo arriva in serata: "C'è soprattutto necessità di cooperare per le frontiere comuni, perché non sottovaluto che l’è il paese di primo approdo: subisce forte pressione e non si può lasciare sola". Emmanuelparla da Reykjavík dove si tiene il Consiglio d'Europa. Si rivolge all', al governo. Prove di disgelo sull'asse Roma-Parigi, dopo settimane - mesi - di tensioni e accuse reciproche. "costruire soluzioni comuni", ha aggiunto il presidente francese parlando al Tg3. Una relazione, quella tra Francia e, che negli ultimi giorni si era fatta ancora più difficile con gli attacchi contro Giorgiadi Stéphane Séjourné, a capo del partito di Emmanuel, Renaissance. E prima ancora ...

"C'è soprattutto necessità di cooperare, perché non sottovaluto che l’Italia è il paese di primo approdo: non si può lasciare sola", ha detto il presidente francese, che prima del Consiglio d'Europa h ...Ma Pechino è pure in concorrenza, con gli Usa e l’Ue, per la ricostruzione dell’Ucraina dopo il conflitto: il che può contribuire a spiegare l’ottimismo sciorinato dal presidente ucraino Volodymyr Zel ...