L’Ungheria bloccherà prossimi aiuti militari Ue a Kiev Ma Bruxelles tira dritto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'Ungheriala prossima tranche didi 500 milioni di euro dell'Unione europea all'Ucraina e qualsiasi nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia a meno chenon rimuova la banca ungherese OTP dalla sua lista di sponsor di guerra. L'annuncio arriva dallo stesso ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Il governo ungherese ha confermato di non aver approvato l'erogazione di questa nuova dotazione perché "non è d'accordo che l'Unione europea, che dispone di altri strumenti, utilizzi l'European Peace Facility esclusivamente per l'Ucraina". "Non rimarrebbero risorse sufficienti per promuovere gli interessi dell'Ue in altre regioni (ad esempio i Balcani, la regione del Sahel, il Nord Africa)", ha sostenuto.non ha approvato l’erogazione della prossima tranche ...