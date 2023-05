L' ultima degli eco-teppisti | si calano con le funi Tangenziale bloccata | FOTO

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sidal ponte e bloccano laest, nuovo caos a Roma a cause del nuovo blitzattivisti digenerazione. Ennesima azione con un nuovo sistema di protesta che nella mattinata ha registrato il blocco al traffico in direzione San Giovanni, tra viale Somalia e viale Libia per la protesta di 4 ambientalisti che con un'imbracatura si sono calati dal ponte delle Valli esponendo uno striscione con scritto: "Non paghiamo il fossile". Altri, dieci circa, a bloccare il traffico seduti sulla strada a gridare: "Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi". Sul posto sono così intervenuti agenti della polizia locale di Roma per consentire al traffico di ripartire, ma anche agenti di polizia di Stati e soprattutto vigili del fuoco al lavoro per rimuovere e mettere in sicurezza gli ...