(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le parole di Diego, ex capitano dell’Uruguay, sulla vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Diegoha parlato ai media uruguaiani della vittoria dell’in Qatar. PAROLE – «L’è stataa diventare campione del mondo. Non c’è dubbio; avranno i loro meriti, ma i cinque rigori che hanno avuto sono dubbi. Questo è un dato di fatto. Ma è merito anche di Messi, che ha un impatto globale enorme. Pensate che lanon lo utilizzi? E brava l’, che ha saputo approfittarne. Da quando è stato introdotto, l’arbitro ha un potere eccessivo che gli permette di interpretare ciò che vuole in qualsiasi momento. In una partita possono esserci 20 rigori o niente e penso che il calcio sia nel caos. L’ho ...

Le parole di Diego, ex capitano dell'Uruguay, sulla vittoria della Coppa del Mondo da parte dell'Argentina Diegoha parlato ai media uruguaiani della vittoria dell'Argentina in Qatar. PAROLE - "L'Argentina è stata aiutata a diventare campione del mondo. Non c'è dubbio; avranno i loro meriti, ma i cinque ...In particolare, in un'intervista a 'Futbol por Carve',si è soffermato su alcuni momenti 'chiave' del Mondiale in Qatar.La secondogenita di Totti e Ilary Blasi ha celebrato la ricorrenza a, in Svizzera, in un ... "Ha fatto l'amante del mio ex": l'di Martina De Vivo a Chanel Totti

Lugano accusa: «Argentina aiutata dalla Fifa al Mondiale, il Var…» Blogo Sport

L'uomo è stato giudicato colpevole di truffa per mestiere. Accordata una pena di 28 mesi, di cui 22 sospesi per due anni, e l'espulsione per cinque anni ...Le parole di Diego Lugano, ex capitano dell’Uruguay, sulla vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Argentina Diego Lugano ha parlato ai ...