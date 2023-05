Luci e colori nella Notte bianca dell’arte | la città si trasforma in palcoscenico

... ma anche per accendere leo suonare il clacson. DS 9 2023, l'allestimento OPÉRA La gamma ... Questa nuova finitura OPÉRA è offerta con rivestimento in pelle Nappa con cinturino in tre...... nonché di aprire o chiudere le porte e accendere le. Il nuovo allestimento Opera. Con l'... Di serie anche il rivestimento in pelle Nappa (con il caratteristico cinturino in tredistinti: ...... affacciati sul grande cortile delle cerimonie animato da un gioco dia intermittenza che ... mentre la Horsebit Chain si tinge diintensi. Ai piedi Senza mezze misure, alle scarpette da ...

Luci e colori nella Notte bianca dell'arte: la città si trasforma in ... L'Eco di Bergamo

Cockpit (Strumentazione digitale con schermo da 5,3"), ID.Light (luci interne dinamiche), Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore, Illuminazione vano bagagli, ...ART2NIGHT. Il 27 maggio, dalle 17,30 alle 24, la decima edizione della kermesse di Art Maiora. Flash mob, danze e concerti, visite guidate e itinerari del sacro. Iniziative anche in provincia. «Penso ...