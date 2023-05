Luce Dei Tuoi Occhi 3 | Trama E Anticipazioni!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dei3: dopo la fine della seconda stagione, si inizia a parlare anche di un nuovo ciclo di episodi che potrebbe mettere fine a tutti gli interrogativi…deiè la fiction Mediaset con Anna Valle che sta riscuotendo un ottimo successo. Dopo la prima stagione, anche la seconda è piaciuta ai telespettatori sebbene non abbia risolto tutti i misteri rimasti in sospeso. Per questo ci si chiede se ci sarà un nuovo ciclo di episodi. Finora, inizia ad arrivare qualche notizia in merito.dei3: ecco se si farà la terza stagione!dei2 ha appassionato milioni di telespettatori con il segreto della figlia di Emma che finalmente ...