Luce dei tuoi occhi 2 | le anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ora che Petra è in carcere sembra che per Emma, Diana ed Enrico la vita possa riprendere a scorrere tranquillamente. Ma quando la donna racconta una verità sconvolgente sulla faccenda del traffico di bambini accaduta molti anni prima, scatta un effetto domino: la vita di Diana è in pericolo e solo Emma sembra in grado di poterla salvare. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena l'ultimo episodio didei2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, ambienta a Vicenza, nella scuola di danza diventata il centro di snodi adrenalinici e di svolte inattese. Ecco cos'accadrà nella sestaa fiction, quella conclusiva, in onda mercoledì 17 maggio.dei2, le ...