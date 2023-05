Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati? Lo scoop

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lo scorso 8 maggioha concluso il suo breve trono a Uomini e Donne scegliendo. Nemmeno il tempo di fare una vacanza insieme che pare i due si siano già. A sganciare il rumor è stata poco fa Deianira Marzano su Instagram: “si. Diciamo che non è neanche iniziata“. Deianira ha anche pubblicato lo screen della segnalazione ricevuta da una sua follower: “sigià. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“. Se fosse vero sarebbe un bel record, nemmeno un mese di frequentazione dopo la fine del trono. ...

