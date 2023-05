Lotta alle discriminazioni | il 10 Giugno Avellino ospiterà il Pride 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia l’Italia si sveglia nelle ultime posizioni in Europa. Un triste primato che vede il nostro Paese al 34esimo posto fra gli Stati del Vecchio Continente e al 22esimo nell’Unione europea. Nell’ultimo anno, sono state 165 le vittime di episodi di discriminazione e violenza e, secondo, l’ultima indagine Istat e Unar, il 41,4% di omosessuali e bisessuali si sentono discriminati sul posto di lavoro. Tutto questo non può che destare sconcerto e preoccupazione, anche alla luce del diffondersi di quella retorica anti-Lgbt+ che corrisponde ad un costante aumento di episodi di violenza, discriminazione ed esclusione a tutte le latitudini. Oggi, nella giornata immaginata per ridestare l’attenzione sulla tutela dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, il ...

Laper il potere globale si sta intensificando negli ultimi anni, con Cina , Russia , Stati ... ai vertici asiatici capeggiati dalla Cina fino agli incontri tra Russia e Paesi africani e...Gli spostamenti in Italia Era per le varie conferenzequali partecipava. Gli economi hanno ... Lui ed Elly Schlein nei giorni caldissimi dellacontro il Decreto Lavoro si sono tenuti a ...... riunione e associazione, istituzioni indipendenti, magistrature imparziali ed efficaci, la...per promuovere la pace e la stabilità in Europa e il loro obbligo incondizionato di attenersi...

Lotta alle cavallette, in Sardegna scendono in campo i tecnici della ... Dire

La lotta al cancro è la principale sfida sanitaria condivisa ... una migliore cooperazione tra l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) e l'Amministrazione ...tornare a parlare della sua lotta per il Rojava, per il Confederalismo democratico e la libertà del popolo curdo. Dopo la prima di Barberino, le prossime proiezioni saranno al Vivaio del Malcantone ...