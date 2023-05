Lorenzo Insigne è il calciatore più pagato della Mls

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La Mls, dal 2007, permette ad ogni club di avere fino a tre giocatori con un compenso totale e i costi del cartellino superiore al budget massimo a disposizione. L’ex capitano del Napolirisulta essere ilpiùdel campionato americano, con uno stipendio di 7,5 milioni di dollari (circa 6,9 milioni di euro). Sul podio insieme adtroviamo l’ex Liverpool Xherdan Shaqiri, che percepisce al Chicago Fire 6,8 milioni di euro; al terzo posto c’è il “Chicharito” ex United Javier Hernandez, ora al Los Angeles Galaxy con uno stipendio di 5,5 milioni di euro. Fuori dalla top10 ci sono gli ex Juve Federico Bernardeschi del Toronto Fc (2,88 milioni di euro, con i bonus arriva a 5,81 milioni) e Giorgio Chiellini dei Los Angeles Fc (920 mila euro, che diventano 990 mila con i ...

1 /25 Previousriceve dall'FC Toronto 6,9 milioni di euro Al secondo posto, che dall'FC Toronto riceve 6,9 milioni di euro, completa il podio il Chicarito Hernandez (LA Galaxy)...Al secondo posto troviamo, che dall'FC Toronto riceve 6,9 milioni di euro, mentre completa il podio il Chicarito Hernandez che riceve 6,8 milioni dai Los Angeles Galaxy. Quart ...A nemmeno un anno dal suo arrivo,non è più il calciatore più pagato della Mls, il primo campionato di calcio americano dove gioca con il suo Toronto . Come da accordi con il club canadese, infatti, l'ex capitano del ...

Shaqiri è il più pagato della Mls e precede Insigne. Quarto Bernardeschi Tiscali

A nemmeno un anno dal suo arrivo, Lorenzo Insigne non è più il calciatore più pagato della Mls, il primo campionato di calcio americano dove gioca con il suo Toronto. Come ...Die Major League Soccer hat die aktuellen Salärzahlungen aller Profis der Liga veröffentlicht: Xherdan Shaqiri verdient aktuell am meisten. Der Schweizer Nationalspieler, der bei Chicago Fire unter Ve ...