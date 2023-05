Lodi | immigrazione clandestina | sequestrati oltre 1 | 2 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del comando provinciale dihanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip presso il locale tribunale per1.205.000 euro. Si tratta del profitto di condotte illegali di trasferimento e impiego in attività economiche di proventi illeciti derivanti dal favoreggiamento dell', tenute da cinque persone residenti nelgiano. In particolare, le indagini, coordinate dalla locale procura della Repubblica ed eseguite dai militari del gruppo di, hanno mirato a ricostruire i flussi finanziari riguardanti il favoreggiamento della permanenzain Italia e la contraffazione di documenti per determinare il rilascio del permesso di soggiorno a numerosi ...