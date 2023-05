Lo spostamento a destra della Rai spaventa Mediaset

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Orateme la Rai sovranista vertice per arginare la concorrenza La Repubblica, di Giovanna Vitale, pag. 4 Non solo aspiranti conduttori e direttori di Tg in pectore. C’è un altro spettatore molto interessato al cambioguardia in Rai:. Le mani sovraniste su Viale Mazzini hanno messo in grande agitazione il rivale più diretto. Al punto da costringere Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri a riunire in tutta fretta il gotha delle testate berlusconiane — dal dg dell’informazione e Videonews, Mauro Crippa, a Clemente Mimun che guida il Tg5 da una vita — per studiare ogni contromisura utile ad evitare lo scippo di volti e format targati Biscione. Finché la Tv di Stato è stata appannaggio del centrosinistra, le due emittenti potevano in qualche modo godere di un campo d’azione predefinito: a ciascuno il suo. Ma ...