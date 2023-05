Lo Sport in Costituzione | Abodi | “Passo avanti con l’approvazione del Senato”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma – “Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine nei confronti dei Parlamentari dele della Camera per l’impegno comune che porterà al riconoscimento delloin. Oggi è stato fatto un ulteriore e fondamentaleinal, con, con un solo astenuto, della proposta di modifica dell’articolo 33 della nostra Carta, che riconoscerà ‘il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme’. Così, in una nota, il ministro per loe i Giovani, Andrea. “Sarà un passaggio ‘storico’, che si dovrà trasformare in strumento per garantire concretamente il diritto allo ‘...

Via libera dall'Aula del Senato al ddl per l'inserimento dello sport in Costituzione con 170 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto. Tutti i gruppi hanno votato a favore eccetto Avs che si è astenuto. In Aula anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi.

