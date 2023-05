Lo sguardo altrove

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Sarà una Biennale di architettura 2023 giovane e black con l’obbiettivo di ampliare gli orizzonti dell’architettura in modo da rendere più semplice l’interpretazione del presente e l’immaginazione del futuro». A parlare così è Lesley Lokko, curatrice della 18ª Mostra internazionale di Architettura di Venezia. Nata a Dundee, è metà scozzese e metà ghanese, ha studiato in Europa e negli Stati Uniti, e all’amore verso spazio e volumi ha sempre accostato quello per la scrittura. Lo testimoniano undici libri pubblicati in tutto il mondo. Molti sono ambientati fra Africa, Europa e America. Tutti puntano l’attenzione sulla relazione tra “razza”, cultura e spazio. Temi che si ritrovano anche in The Laboratory of the Future, la Biennale di quest’anno. A Venezia vuole costruire un modo alternativo di raccontare l’architettura. Cosa non funziona in quello vecchio? Non c’è nulla di sbagliato, è ...