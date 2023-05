Lo sfogo di Calenda a La7 | “Renzi ha fatto Renzi | ho sbagliato io a fidarmi Basta | ho già dato” E Bersani non riesce a non sorridere

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Io conalle elezioni europee? Lui oggi, mentre io stavo in giro per le amministrative a cercare di prendere voti anche per i suoi, è anda una parlamentare di Azione, che peraltro manco era iscritta da noi e che è stata eletta grazie a questa specie di sistema elettorale folle, e l’ha convinta a passare con Italia Viva. A uno che fa una cosa del genere gli chiedo pure di andare insieme alle elezioni europee?”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Carlodurante un confronto con Pier Luigi, che nona trattenere un sorriso di fronte al ritratto disegnato dal leader di Azione su Matteoaggiunge: “Io mi attribuisco l’errore, non ha...

Per Carlo"la vignetta fa schifo". Per Maria Elena Boschi "è disgustosa". Matteo Renzi su Twitter attacca: "L'aggressione mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è ...Losocial di Maria Elena Boschi sul caso Banca Etruria si apre così: " Oggi ho pianto . Avevo ... Questo, invece, il commento via 'Twitter' del leader di Azione Carlo: "Maria Elena è ...Sul profilo 'Twitter' di Carlo, nella mattinata di sabato 28 maggio 2022, è apparso il seguente messaggio: ''Non ho certezze'. Ecco Matteo Salvini allora piantala di dire cazz... , perché la ...

Lo sfogo di Calenda a La7: “Renzi ha fatto Renzi, ho sbagliato io a fidarmi Il Fatto Quotidiano

“Io con Renzi alle elezioni europee Lui oggi, mentre io stavo in giro per le amministrative a cercare di prendere voti anche per i suoi, è andato da una parlamentare di Azione, che peraltro manco era ...