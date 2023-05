Livorno | rubava Rolex abbracciando persone anziane Arrestata una 28enne

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Abbracciava gli anziani per strada e gli portava via gli orologi, in paerticolare preziosi. Una donna di 28 anni è accusata di aver compiuto tre furti e una rapina ai danni di anziani, impossessandosi di preziosi orologi per un valore complessivo di oltre 100mila euro, che le vittime portavano al braccio